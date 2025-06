«Era dar a entender que... e mentiu à descarada»: Diana Lopes implacável com Carolina Braga após polémica com Luís Gonçalves

No Extra do Big Brother, Diana Lopes saiu em defesa de Luís Gonçalves, depois de Flávio Furtado acusar o concorrente de ferver em pouca água.

«Mas qual é a reação que ele deve ter depois de passar por três colegas a gozarem, a fazerem chacota, de um vídeo que ele fez, que nada tinha a ver com eles?», questionou a comentadora, referindo-se ao facto de Carolina Braga, Diogo Bordin e Manuel Cavaco terem ido ao telemóvel com que os concorrentes gravam os vídeos a apelar à salvação para verem o apelo de Luís. Os três acabaram por rir do conteúdo gravado pelo ex-fuzileiro e Diana Lopes não poupou nas críticas: «Coloca-te no lugar dele, que está constantemente a receber provocações».

«É perfeitamente normal que o saco vá enchendo e que ele por vezes exagere», disse Diana. Mas a comentadora foi mais longe e atacou Carolina: «Há algo que os difere, é que o Luís não é mentiroso e a Carolina tem sido. Ainda ontem foi nítida qual era a intenção dela na gala, era dar a entender que o Luís disse que ela estava com falta de sexo e mentiu à descarada».



No Especial do Big Brother, de dia 2 de junho de 2025, Nuno Brito vai ao Cubo onde o anfitrião o questiona sobre a intenção de usar o Poder de Troca que conquistou. Nuno acaba por recusar.

Nuno chega à sala e revela aos colegas que decidiu não usar o poder da troca que havia conquistado. Sendo assim, os nomeados são: Carina Frias, Carolina Braga, Lisa Schincariol, Nuno Brito e Luís Gonçalves.

VOTE PARA SALVAR:



NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

CAROLINA BRAGA - 761 20 20 03

LISA SCHINCARIOL - 761 20 20 11

