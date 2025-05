«Era expulsá-los. Eu gostava...»: Solange Tavares assume-se farta de Nuno Brito e Luís Gonçalves

No Especial do Big Brother, Nuno Brito e Luís Gonçalves puderam ver imagens das opiniões dos colegas à aproximação entre ambos. Na casa, os colegas têm falado sobre a aproximação. Lisa Schincariol e Carolina Braga não pouparam nas críticas aos concorrentes e não acreditam nas 'pazes' dos colegas.

«Isto é só fogo de vista, vai voltar ao mesmo. A solução era expulsá-los. Eu gostava que eles fossem embora os dois, mesmo», disse Solange Tavares. «Quando eles puderem voltar à vida normal, vai voltar tudo ao mesmo. Ou, então, dão-nos uma chapada de luva branca», adiantou Carolina.

Luís Gonçalves reagiu: «Mas é inveja. Andam aqui a dar nas vistas». «Eu e o Luís nunca falámos, não tínhamos conversas, só o registo de ataque. Fomos obrigados a estar juntos, convivemos e percebemos que acabámos por nutrir ódio ou raiva por uma pessoa que não conhece», adiantou Nuno.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!