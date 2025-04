«Era trazer para aqui um ringue de boxe...» - A polémica frase de Luís Gonçalves que tem dado muito que falar

No Big Brother, ainda durante a atividade do Circo, o Manuel Rodrigues troca o nome do Luís e chama-o de Nuno, deixando o Luís ofendido. Esta confusão de nomes leva a um bate-boca entre os últimos dois concorrentes, tendo o Luís sugerido a entrada de um ringue de boxe. Está assim dado o mote para uma grande discussão entre o Nuno e o Luís com a troca de acusações polémicas entre os dois. O Nuno intitula o Luís de “bomba-relógio” temendo o pior. A Solange e a Carolina entram em defesa de Nuno e o Luís atira de imediato que está a ser atacado em matilha acrescentando que se sente "ameaçado e coagido".

Veja também: Luís Gonçalves causa alvoroço ao surgir nu na piscina. Veja as imagens do momento e as reações de choque