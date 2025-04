Érica apelida Solange de 'otária': «O Dinis está contigo e cinco minutos depois vai ter comigo»

O ambiente dentro da casa do Big Brother aqueceu ainda mais após uma intensa troca de acusações entre Solange Tavares e Érica Reis no pós-gala de ontem. Tudo começou quando o anfitrião questionou se mais alguém tinha algo a acrescentar sobre os acontecimentos da gala. Solange não perdeu a oportunidade de esclarecer algo dito por Érica durante a gala.

Durante a gala, Érica Reis insinuou que Solange estaria a «andar em cima» de Dinis Almeida. Solange aproveitou o pós-gala para deixar bem claro: «Quero dizer à Érica que não ando em cima do Dinis… isso fica-te mal.» Mas a defesa de Solange não se ficou por aí. De maneira ainda mais incisiva, afirmou: «Fica-te muito mal enquanto tens namorado e andas entre as pernas dele a receber festinhas». As palavras de Solange não passaram despercebidas e rapidamente a tensão na casa subiu.

Com uma postura destemida, Solange não poupou Érica, que parecia ter tocado numa questão delicada para a participante. Solange fez ainda questão de terminar com um recado direto: «É bom que cales a boca e penses bem antes de falar do meu nome».

Como resposta, Érica usou termos fortes para descrever o comportamento de Solange. «Tu nos Estados Unidos és aquilo a que chamamos uma pick me girl… és uma mean girl» disse, provocando uma onda de curiosidade entre os telespectadores e os colegas de casa. Para compreender a gravidade dessas palavras, é importante entender o significado dos termos usados:

Pick me girl: Este termo é utilizado para descrever uma mulher que tenta, de forma exagerada, agradar aos outros, muitas vezes desvalorizando outras mulheres ou adoptando comportamentos que a destacam como “diferente” para ganhar aprovação.

Este termo é utilizado para descrever uma mulher que tenta, de forma exagerada, agradar aos outros, muitas vezes desvalorizando outras mulheres ou adoptando comportamentos que a destacam como “diferente” para ganhar aprovação. Mean girl: Refere-se à pessoa que adota uma atitude cruel e manipuladora, muitas vezes com a intenção de fazer os outros se sentirem inferiores ou excluídos, frequentemente em ambientes sociais como escolas ou grupos.

Érica fez ainda questão de frisar a Solange: «Tu sabes zero sobre o meu relacionamento e o que falei antes de vir para aqui» afirmou, desafiando Solange a questionar o que ela realmente sabia sobre a sua vida fora da casa. A sua defesa esteve focada em destacar que Solange não tinha conhecimento completo da sua história, especialmente em relação ao seu relacionamento fora do programa.

No entanto, a resposta de Érica não se ficou por aí. «Lá fora agora disseste ‘pelo menos estás a aparecer’… tu estás a aparecer, Solange, confia… tu não sabes é a imagem que estás a passar», disse, sugerindo que a postura de Solange estava a criar uma imagem negativa dela mesma.