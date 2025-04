Érica deixa aviso a Solange em direto: «Não me vais voltar a tocar»

No Especial de sábado do Big Brother, as imagens vieram a público! Érica Reis acusa Solange Tavares de te excedido os limites na forma como lhe tocou...

Nas imagens mostradas, vê-se tudo. Solange encontra-se sentada a pensar no que aconteceu com Érica. Ana que, aparentemente presenciou a situação com a concorrente confessa que, ao contrário do que referiu numa dinâmica, já não considera Solange impulsiva.

Solange admite que, efetivamente, se está a controlar para não explodir, dado que depois do que a aconteceu ontem, não quer voltar a cometer o mesmo erro. A concorrente conta que não empurrou Érica, que apenas lhe disse que tinha de sair de onde estava.

Carina entra em defesa de Solange e menciona que Érica acabou por dramatizar a situação. A concorrente exemplifica o que viu e conta que Érica se exaltou e acusou Solange de ter ultrapassado os seus limites quando a empurrou para que ela saísse da Cozinha, não admitindo toques por parte da concorrente.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

