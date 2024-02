Há 2h e 0min

No Big Brother - Desafio Final, Patrícia Silva e Érica Silva entram em confronto aceso e são separadas pelos colegas! Patrícia Silva dirige-se para a esfera e desaba em lágrimas. Na casa de banho, Érica Silva ri-se com Savate e Vina após o que aconteceu com Patrícia.