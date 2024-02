Érica intromete-se na discussão entre Savate e Débora: «É pelo facto de eu não existir que tu estás a levar com as culpas»

Há 1h e 17min

No Big Brother – Desafio Final, o líder Bruno Savate avalia os concorrentes, no que toca ao desempenho destes nas tarefas domésticas. Débora Neves mostra-se chateada com a avaliação feita por Bruno Savate e os dois acabam por trocar várias acusações. Érica Silva acaba por se intrometer, afirmando que Bruno Savate está a descarregar as culpas em Débora Neves, visto que se recusa a ter contracena consigo.