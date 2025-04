Erica Reis deixa bem claro a Dinis: «Não quero estar envolvida. Eu estou a mais...»

No Big Brother, Erica Reis conversa com a Dinis e deixa bem claro que não quer estar envolvida num triângulo amoroso: «Não quero estar envolvida. Eu estou a mais. Prefiro que faças essas coisas com uma pessoa só...». Veja aqui a conversa dos dois, onde são colocados limites.

O Big Brother 2025 está de volta à TVI, com Cláudio Ramos a assumir novamente a condução do reality show mais visto em Portugal. Com um grupo de concorrentes prontos para enfrentar desafios, estratégias e emoções à flor da pele, esta edição promete surpreender os telespectadores com novas dinâmicas e reviravoltas inesperadas.

Acompanhe todas as novidades do Big Brother e não perca nenhum momento desta experiência única na televisão portuguesa.

VEJA TAMBÉM: Big Brother aplica castigo aos concorrentes e deixa sério aviso: «Façam por merecer…»