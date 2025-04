Érica Reis desaba em lágrimas: «Não vejo o meu futuro aqui»

No Big Brother, o Manuel Rodrigues chama a Érica e a concorrente desaba ao pé do concorrente, da Lisa e do Manuel Cavaco. A luso-americana chora e confessa estar mesmo mal. Comenta que a Sara está nomeada e nem sequer consegue apoiá-la. No confessionário, a Érica continua devastada, revelando que se sente adormecida e sem sentimentos.

São estes os cinco concorrentes que ficam nomeados esta semana:

IGOR - 761 20 20 08

MICAEL - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

ADRIELLE - 761 20 20 21

LUIS - 761 20 20 22



VOTE PARA SALVAR!

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

