Érica Reis desiludida com um dos colegas? «Foi um pouco estratégico (…) ouvi zero emoção»

No Big Brother, Érica Reis conversa com Tomé Cunha sobre um dos colegas da casa: Diogo Bordin. A concorrente explica que quis muito conhecer melhor o colega mas não sentiu abertura da sua parte, nem qualquer «emoção» quando ela partilhou detalhes da sua vida em comum com a dele. Isto aconteceu numa noite em que os concorrentes receberam a visita de Hélder Fráguas, juiz de «A Sentença», para os ajudar a resolver os mal-entendidos do jogo.