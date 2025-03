Érica Reis deslumbrada com Nuno Brito? Há quem ache que sim...

No Big Brother, enquanto a Tarefa Semanal decorre, ao lado, o Nuno e o Tiago tentam pegar na Érica ao colo. A concorrente grita com medo, acabando por ficar apenas nos braços do Nuno, algo que não passa despercebido à Solange. No confessionário, a Solange conta ao Big Brother que a Érica está deslumbrada com o Nuno e que o concorrente também não vai resistir. A Solange vai mais longe e revela que fez uma aposta com o Dinis, acreditando que a Érica e o Nuno vão “enrolar-se” em uma semana e meia. Já a Érica, conta ao Big Brother que não está solteira e não vai fazer nada para faltar ao respeito ao namorado. Mais tarde, a Solange acaba por dar uma queda aparatosa e o Dinis questiona se não será o Karma.