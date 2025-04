Érica Reis questiona a genuinidade de Nuno Brito: «Eu sinto que é forçado»

No pós gala as emoções voltaram a subir à tona. O clima de tensão intensificou-se uma vez mais quando Érica Reis levantou questões acerca de genuinidade de Nuno Brito. A concorrente salientou que a proximidade do colega lhe parecia 'forçada' e apenas para garantir mais uma aliada. O concorrente não gostou das palavras e ripostou imediatamente. Nuno fez questão de garantir que todas as suas ações são genuínas.

A gala de ontem começou de forma surpreendente com o anfitrião a surpreender os concorrentes com uma sanção. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, deu muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Para além desta notícia que deixou os concorrentes em estado de alerta, a noite contou ainda com a invasão de dois coelhinhos da Páscoa – ex-concorrentes Joana Diniz e João Ricardo - que trouxeram consequências para a casa do Big Brother.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.