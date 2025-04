Érica Reis sente-se no meio de Dinis e Solange: «Parecem um casal e não fazem nada para que as pessoas não continuem a pensar nisso»

Depois da conversa com Dinis, Érica desabafa com Ana e com Tomé. Conta que quis clarificar as coisas e não gostou da forma como o Dinis ridicularizou os seus sentimentos, por isso decidiu que vai se afastar.

Tomé percebe que Érica está carente e que Dinis preenche esse vazio. Ana reforça que Dinis sempre deixou clara a sua posição e, neste caso, é a Érica que tem de tomar uma decisão sobre se quer ou não continuar próxima do concorrente.

Érica admite que tem sentido que a Solange se zangue quando ela está por perto. Tomé acredita que o conceito de competição está apenas na cabeça da Érica, mas não descarta a hipótese de Solange ter ciúmes.