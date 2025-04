Érica Reis sobre Adrielle Santos no jogo: «Ela parece que está a dormir»

Após a atividade da Roleta no Big Brother 2025, Solange ridicularizou o comentário de Adrielle, que afirmou que a açoriana e Sara eram próximas. No quarto, Igor comentou que Adrielle "anda mesmo a dormir", criticando a postura da brasileira no jogo.

Durante a conversa, Solange questionou Érica sobre quem silenciaria na casa, e a luso-americana respondeu que escolheria Luís. Solange foi mais longe e afirmou que silenciaria tanto Luís como Adrielle. A conversa terminou com Érica, Solange e Carolina a imitarem a forma como Adrielle se expressa, numa sequência que gerou comentários entre os concorrentes.