Há 29 min

No Big Brother – Desafio Final, no quarto, com o Hélder presente, a Érica garante detestar homens machistas e acusa o colega de já ter faltado ao respeito a algumas concorrentes. O Savate sai em defesa do colega e insinua que a Érica foi atiçada pelas comentadoras e imita um cão. A madeirense fica furiosa com a comparação e pede para não repetir.