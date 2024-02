Hoje às 01:47

No Big Brother - Desafio Final, depois da noite de cinema, a maioria dos concorrentes vão deitar-se, exceto Bárbara Parada e André Lopes. Érica Silva irrita-se por terem deixado a porta do quarto aberta e expressa a sua indignação, mas depois ri-se com Bruno Savate, vendo-se que estava a brincar.