Érica Silva relembra o tempo de pandemia e desaba em lágrimas ao partilhar história difícil!

Há 3h e 0min

No Big Brother – Desafio Final, na esfera, encontra-se Érica, António e Noélia. Os concorrentes falam sobre a pandemia, como foi difícil viver sob aquelas condições. Érica relembra o que era ficar fechada em casa e Noélia explica que nunca passou por isso, pois nas duas quarentenas que houve, estava dentro da casa mais vigiada do país. Noélia recorda que o seu pai morreu em Covid e Érica emociona-se com as palavras de Noélia.