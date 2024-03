Há 1h e 46min

No Big Brother, numa atividade, Érica Silva acusa André Lopes por não ter cumprido uma tarefa de limpeza da casa. André assume a sua falha, mas defende-se, dizendo que limpou muitas outras divisões na casa. Érica acabou por se irritar com os colegas, dadas as reações às suas opiniões sobre o cumprimento das tarefas e a relação com os concorrentes do grupo de Vina, líder desta semana.