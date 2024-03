Há 2h e 25min

Na reta final do Big Brother- Desafio Final, Érica Silva usa o 'pau santo' para limpar as energias negativas da casa. A concorrente que a casa do Big Brother está carregado de más energias, negatividade e mau olhado.

E, como tal, decide 'fazer uma limpeza'. Quem não escapa são os colegas, que também têm direito a uma limpeza: «Quem melhor do que eu para tirar a negatividade a má energia, o mau olhado?» Ora veja: