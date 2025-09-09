«Erro à tua frente, não erro nas tuas costas»: Jéssica Vieira deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Catarina Miranda

No Diário do Big Brother Verão, o soberano voltou a lançar cenários hipotéticos para pôr os concorrentes à prova. Desta vez, a questão foi direta: «E se tivesses entrado com uma versão de ti completamente diferente?».O desafio rapidamente aqueceu os ânimos entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira, que não tardaram a trocar acusações. Jéssica lembrou comentários antigos feitos pela rival, acusando Catarina de se ter referido a ela como “via verde” e até de ter falado sobre a sua roupa interior.Mas a troca de farpas não ficou por aí. Jéssica recordou ainda outro episódio em que Catarina, ao olhar para uma fotografia onde aparecia, terá dito: «Que nojo». A revelação aumentou a tensão e deixou o ambiente pesado entre as duas concorrentes.O momento mostrou, mais uma vez, que mesmo cenários apenas imaginados pelo soberano podem abrir feridas antigas e acender novas faíscas dentro da casa.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

