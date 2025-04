«Erro de casting»? Luís Gonçalves é criticado em massa pelos colegas

No Big Brother, desafiado pelo Big Brother, o Nuno destaca o Luís como o “erro de casting” do grupo amarelo, justificando que não têm nada em comum. A Lisa afirma que o Luís é uma “panela de pressão” prestes a explodir e que vai acabar por desistir ou ser expulso por cometer uma loucura. O Luís fica indignado, considerando que é uma acusação grave. A Carolina concorda que o Luís é um “erro de casting” e o concorrente defende-se, referindo que é atacado em “matilha”. Para o Igor, o Luís já jogou o “baralho todo” e o mais velho ridiculariza a opinião do madeirense, referindo que vem de uma “planta”.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.

