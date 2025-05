«És mentiroso e perigoso»: Luís Gonçalves e Nuno Brito "pegam-se" em nova discussão

Nuno Brito e Luís Gonçalves voltam a protagonizar um novo desaguizado. Os dois concorrentes estavam no jardim a conversar com Bruno Savate quando o personal trainer começou a dar a sua opinião sobre o ex-fuzileiro.

«Durante algum tempo, viste que os conflitos entre nós estava a cansar um bocado. Depois, acalmaste um bocado. Quando a Adrielle saiu, deves ter pensado que se calhar não estava a correr assim tão bem e começaste a querer ser divertido. Mas agora voltaste ao mesmo. E tu forças um bocado», adiantou Nuno Brito.

Luís Gonçalves não gostou e respondeu:«Eu vejo em ti um lado mesmo inseguro. Já não tenho paciência».

Bruno Savate tentou moderar a conversa, mas Nuno e Luís continuaram a trocar acusações. Farto da conversa, o ex-fuzileiro chama o personal trainer de «mentiroso» e «perigoso» e vira-lhe as costas.

Veja a conversa completa no vídeo acima e não perca todas as novidades da casa do Big Brother