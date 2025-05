«És revoltada, trata-te»: Luís Gonçalves perde as estribeiras com Carolina Braga

No Big Brother, os ânimos continuam exaltados e Luís Gonçalves e Carolina Braga voltam a desentender-se. Isto porque, na cozinha, a jovem de Cascais disse ao ex-fuzileiro para pôr o microfone para que não fossem penalizado e, pouco depois, no jardim, o Big avisou Carolina para que esta pusesse o microfone.

«Ali à mesa estavas a reclamar porque eu não tinha um microfone e agora pediram-te para meteres o microfone. Tens de olhar mais para ti», disse Luís. Carolina não gostou e respondeu exaltada: «Cala a boca. Cala-te. Estou cheia de te ouvir».

«Vais-me ouvir enquanto eu estiver aqui. Tens de ser mais educada de língua. Tens de meter pimenta na língua. Está gravada a tua falta de educação», atirou Luís. Os dois começaram a falar alto um com o outro. «Queres atenção, estás com sede. Toma aguinha. Estou a dar-te o que queres, mais uma vt para o bebé», retorquiu a namorada de Diogo Bordin. «És revoltada, trata-te», reagiu Luís.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

