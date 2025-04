«És só ridícula, és só parva»: A dinâmica que levou Lisa Schincariol às lágrimas

No Big Brother, a atividade continua e antes de a Solange destacar os dois nomes, o Nuno intervém e atira que está curioso para saber o que se passa entre a açoriana e o Tomé. A Solange fica indignada, garantindo que não vai revelar o que se passa. Gera-se um momento de gritaria em que a Solange, o Tomé, a Érica e o Luís atacam o Nuno. A Érica chama o Nuno de manipulador e o Nuno atira que a luso-americana é parva, para grande revolta do Luís. A atividade prossegue e a Solange destaca o Tomé como o concorrente que “passou do ponto” condenando-o por a ter colocado em xeque. O Tomé responde que não está com o “ego lá em cima” acreditando que é a opinião da açoriana, do Nuno e da Lisa e que são uns “coitados”. De forma inesperada, a Lisa acaba por se emocionar…

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

