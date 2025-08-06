«És uma doida!» Catarina Miranda surpreende ao tomar banho num caixote com pipocas

No Big Brother Verão, Catarina Miranda decide inovar na hora do banho e coloca-se dentro do caixote do lixo com água aquecida. A líder chama a Kina para assistir ao momento e a estilista apesar de achar piada diz que ela “é uma doida”. Tudo se torna mais inusitado quando a Kina dá um balde de pipocas à Catarina, que fica a comer enquanto toma banho.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui