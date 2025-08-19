Escândalo: Ana Duarte incomodada por Viriato a ter comparado a uma... stripper?

No Big Brother Verão, Ana Duarte está a desabafar com as amigas Kina e Jéssica Vieira sobre as recentes atitudes de Viriato Quintela para consigo, e mostra-se desconfortável e incomodada pois diz não se sentir atraída pelo mesmo. A concorrente recorda algo que Viriato terá dito como "para quê ir a uma casa de strip?", o que a levou a sentir-se ainda mais desconfortável.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

