Escolhas de Manuel Cavaco geram discórdia entre os concorrentes

No Big Brother, os concorrentes foram acordados com uma surpresa insólita no jardim, que certamente vai mudar a rotina na casa: um acampamento no exterior na casa. Todos têm de ficar no jardim e apenas um pode ir para dentro da casa. Neste caso foi o líder, Manuel Cavaco, que teve de ir aos quartos buscar os pertences dos colegas, por tempo limitado.

Com a pressão, Manuel acabou por trazer roupa que não era necessária, deixando alguns indignados.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.