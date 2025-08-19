«Está apaixonada?»: A pergunta de Maria Botelho Moniz que levou à confissão mais esperada

No Especial do Big Brother, Maria Botelho Moniz chama Catarina Miranda ao confessionário e confronta-a sobre os seus sentimentos e relação com Afonso Leitão. O que começou por uma mera brincadeira parece ter evoluído para algo mais sério. No decorrer da conversa, a apresentadora questiona Miranda sobre se está apaixonada pelo concorrente e esta dá a derradeira resposta. Veja todas as reações!

