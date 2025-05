«Está aqui de peito feito»: Bruno Savate e Luís Gonçalves atacam Solange Tavares em direto

Durante o Especial do Big Brother, Solange Tavares fez questão de justificar porque é que escolheu Carina Frias para ficar automaticamente nomeada em vez de Nuno Brito, com quem tem protagonizado vários momentos de tensão.

Depois das explicações, Bruno Savate atacou a concorrente. «Vimos a Solange nos últimos dias como líder com um tom muito baixinho, cabisbaixa... agora, ela ganhou uma imunidade e sabe que não pode ser nomeada, já está aqui de peito feito...», disse.

«Quem não te conhece que te compre. Faz-se passar por uma coisa que não é. Ela tem medo de ir à chapa», acrescentou Luís Gonçalves.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

