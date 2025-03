Esta concorrente do Big Brother consegue fazer previsões com um único fio

No Armazém, os concorrentes partilham quantos filhos querem ter e a Lisa revela que, com um fio, consegue dizer quantos filhos serão e qual o sexo. O Leonardo é o primeiro e a Lisa revela que terá apenas uma menina. O concorrente sugere que a próxima seja a Carina que, segundo o teste, terá duas meninas. No confessionário, o Leonardo mostra-se de coração partido por não estar em sintonia com a Carina, o que, segundo o concorrente, significa que se vão divorciar.

Já o Micael, mostra-se arrepiado com a iniciativa da Lisa, no entanto, questiona se a concorrente consegue encontrar a mulher da sua vida consultando um mapa.

