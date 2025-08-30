Está conquistado o tão desejado passaporte: este é o primeiro finalista do BB Verão

No Big Brother Verão, a gala chegou ao auge com o duelo final entre Bruna e Viriato pelo acesso à tão aguardada Parede dos Códigos. Em jogo estava o passaporte direto para a final e apenas um deles teria a sorte necessária para abrir o cofre. Depois de um momento de grande tensão, foi Viriato quem acertou na combinação certa e garantiu a entrada para a final do reality show. Maria Botelho Moniz revelou ainda o significado do código vencedor: 2612, que marcou a diferença nesta noite.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!