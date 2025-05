Esta é a estratégia do grupo de Luís Gonçalves e Adrielle Peixoto para as próximas nomeações

No Big Brother, no quarto amarelo, Luís Gonçalves, Adrielle Peixoto e Carina Frias discutem quais as melhores estratégias para as próximas nomeações. Os concorrentes gostariam de ver Solange Tavares nomeada com Nuno Brito. Luís salienta que seria importante que Diogo Bordin, Carolina Braga e Manuel Cavaco fossem juntos a nomeações para «dividir os votos dos fãs».

Esta semana, Diogo Bordin é o líder da casa e temos cinco nomeados: Micael Miquelino, Sara Silva, Igor Rodriguez, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves. Um deles abandona a casa mais vigiada do País já este domingo, numa gala aos comandos de Claudio Ramos, que não vai querer perder.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do país!