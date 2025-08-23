«Esta é a música favorita do meu filho»: Maria Botelho Moniz canta e faz revelação inédita

Na Gala do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz e os concorrentes que acabaram de finalizar mais uma prova do quiz, cantam uma música muito conhecida do universo popular português e a apresentadora revela que esta é nada mais, nada menos do que a música favorita do seu filho Vicente.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
