«Esta é a música favorita do meu filho»: Maria Botelho Moniz canta e faz revelação inédita

Na Gala do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz e os concorrentes que acabaram de finalizar mais uma prova do quiz, cantam uma música muito conhecida do universo popular português e a apresentadora revela que esta é nada mais, nada menos do que a música favorita do seu filho Vicente. 

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

