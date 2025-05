No Big Brother, vários concorrentes reúnem-se em torno de Bruno Savate, um dos capitães de equipa, para tentarem obter conselhos e opiniões. Solange afirma que Luís Gonçalves é uma imitação de Bruno Savate. «O Savate original e o do Aliexpress». Vários colegas concordam com a opinião de Solange.

Além de Bruno Savate, também Renata de Reis está de regresso ao Big Brother, como capitã de equipa.

