Está o caldo entornado: Carina Frias atira-se a Nuno Brito: «Nunca vou ser próxima de ti»

Nuno Brito confessou que não se importava que Carina Frias fosse expulsa da casa do Big Brother por ela ser a concorrente mais distante do personal trainer. A jovem não gostou e atirou-se ao colega, acusando-o de falsidade. «Mas depois foi conveniente para ti vires defender-me porque eu fui salva», começou por dizer.

«Eu não te defendi. Eu não te acho insuportável. És uma pessoa que não é próxima e de todas as pessoas desta casa, és a pessoa que se tivesse de nomear ou isso, és tu», justificou Nuno Brito.

Carina Frias não ficou convencida e atacou o colega: «Eu também nunca vou ser próxima de ti. Vou continuar a ser afastada porque não me identifico contigo. Tu não és linear. Tu vais-te dando com as pessoas porque te é conveniente e afastas porque é conveniente. Fui salva quatro vezes seguidas e tu tentaste conversar comigo».

