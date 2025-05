Está o caldo entornado: Lisa Schincariol é acusada de ser 'marioneta' não de um, mas de dois concorrentes

No Big Brother, Na Sala, o Anfitrião menciona que Solange dividiu a Casa entre Heróis, Marionetas e Vilões e pergunta se alguém tem algo a comentar. Lisa pronuncia-se e partilha que não é influenciável, vai contra quem quer que seja, considerando que Solange foi injusta. Carolina questiona quem colocava nas marionetas e Lisa segue com exemplos, menciona que Solange já tinha dito que Diogo fazia coisas por si e por isso seria válido colocá-lo a ele como marioneta, e Nuno também já teve atitudes que o provaram. A açoriana passa a explicar que Lisa é marioneta de Nuno e Luís, porque a concorrente quer passar a imagem de que não quer saber de Nuno e “casca-o” nos diretos, mas quando ninguém vê já beija e abraça o colega. Solange afirma que a concorrente faz uma coisa na frente e outra por trás e, com ajuda de Lisa, acaba por concluir que se calhar afinal Nuno é que é marioneta da concorrente. Nuno intervém e nega ser marioneta seja de quem for. Solange insiste e pergunta se o concorrente considera que Lisa faz uma coisa na frente e outra por trás e Nuno acaba por admitir que em algumas situações sim. Lisa pede exemplos a Solange e esta refere que a concorrente na gala cascou Nuno e depois no final foi para o jardim junta a ele. Lisa explica que foi apenas falar com ele e quando deu o beijo as coisas não estavam mal, mas Nuno desmente e Luís ri.

A Gala de ontem à noite foi recheada de emoções fortes! Os pontos mais altos foram sem dúvida a falsa expulsão de Solange Tavares, a saída dos capitães de Bruno Savate e Renata Reis, a curva da vida de Diogo Bordin e a expulsão de Igor Rodriguez da casa mais vigiada do país com uma percentagem impressionante. Recorde-se que, será esta segunda-feira, no Especial, que Cláudio Ramos irá anunciar os nomeados da semana.

No final da noite, a tabela dos votos ficou da seguinte forma:

Luís Gonçalves - Nomeado diretamente

Manuel Cavaco - Nomeado diretamente

Solange Tavares - Nomeada diretamente

Carina Frias - 4 votos

Carolina Braga - 4 votos

Manuel Rodrigues - 4 votos

Nuno Brito - 4 votos

Diogo Bordin - 3 votos

Lisa Schincariol - Líder

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

