"Estafeta" Rafael entre inteligência, noção e hipocrisia a Francisco Monteiro. Veja a reação

Há 3h e 7min

No Big Brother - Desafio Final, Rafael continua a ser o estafeta de serviço e entrega ao Francisco Monteiro três pacotes. O estafeta começa por entregar “inteligência”, pois acha que ele precisa de mais para perceber certas coisas que se estão a passar… bem como a noção. Atira que quando ele tiver mais inteligência seguindo a noção vai conseguir chegar mais longe. Acha que ele tem que ter mais noção da inteligência que pode ter para jogar e não ser hipócrita ao jogar da mesma forma. Monteiro pede que o concorrente explique e Rafael diz que Monteiro critica algumas coisas mas acaba por fazer o mesmo. Monteiro pede um caso específico e Rafael diz que se refere ao Miguel, sendo que também Monteiro já se levantou de uma cadeira quente, tal como ele já criticou o Miguel em tempos. Monteiro diz que apenas se levantou uma vez e no final de uma dinâmica por causa de uma reação da Diana… já o Miguel é “n” vezes, sendo que não se deve comparar o incomparável. Rafael sugere que Monteiro siga a sua “linha reta”. Diz ainda que deve seguir os conselhos do seu anjo da guarda. Pergunta se inteligência e noção é para ele não fazer o que Miguel fez consigo. Rafael esclarece e diz que Zaza não deve dar aqueles adjetivos e, atira, a palavra “energúmeno” é uma palavra feia. Diana pergunta a que situação é que o Zaza se refere e a Patrícia pergunta se Diana se lembra e a concorrente confessa que não. Monteiro explica-se e diz que a concorrente se estava a “cascar” a rir, lembrando que ela olhou para ele e mudou completamente o semblante . Patrícia recorda que ela mudou em segundos e Diana pergunta se isso a incomoda. As duas acabam por se começar a picar e começam a falar sobre a cadeira quente de domingo. Patrícia lembra que pode falar da situação do Miguel e também não calcou alguém que estava fraco. Diana diz que deu e foi feio o que ela fez. Patrícia diz à Diana que é correta e Diana acha que o que ela fez na gala não acrescentou. Patrícia atira que o que ela diz no final é que acrescenta. Carlos pergunta se vai começar e Patrícia segue, acabando mais uma vez por se picar com a Diana. A Patrícia lembra que só falou porque o Cláudio lhe perguntou na gala e explica que houve um seguimento para chegar até ao tema. Patrícia esperou pelo momento em que o Miguel acabasse de agir como age. Patrícia diz que não tem o hábito de falar das coisas só para aparecer… dizendo que é preciso ter vontade para fazer isso, garantindo que quando fala, só fala quando tem interesse. Diana diz que ela faz bem dar opinião para não ser chamada de planta, mas a verdade é que os dois eram amigos e, afirma, Patrícia só prejudicou o Miguel. A Patrícia diz que quem se pôs na situação é que se prejudica. Diana atira que que se tivesse uma pessoa ali pela qual tinha carinho, não daria a opinião. Patrícia diz que a opinião dela vale zero… agradece, mas não vai levar em consideração. Miguel chega e pergunta qual era o assunto. Márcia responde e Miguel pergunta se está a dizer alguma coisa. Márcia diz que apenas estava a responder à pergunta e Miguel sente-se picado, perguntando se Márcia está chateada com ele. Márcia nega e Diana pergunta porque é que o Miguel apareceu se a conversa era entre elas. Miguel diz que vai já embora e abandona o quarto… Márcia apenas diz “credo” e ainda diz que ele é mesmo “sem noção”.Márcia diz que hoje está com vontade e Monteiro responde que já reparou.