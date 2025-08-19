Estalou o verniz entre Ana Duarte e Catarina Miranda: E o motivo? Não poderia ser mais "fútil"

No Big Brother Verão, a meio de uma dinâmica, Catarina Miranda aproveita para recordar uma VT passada em que as quatro restantes mulheres da casa falaram mal de si. Diz que isso é tudo menos "girl power" e em nada tem a ver com "empatia". Veja as declarações da concorrente. Depois, a discussão descamba entre Ana e Catarina, e a razão da discussão não poderia ser mais trivial.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
