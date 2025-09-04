“Estás a apertar-me o pescoço”: Afonso Leitão reage a gesto inesperado de Catarina Miranda

No Big Brother Verão, Afonso Leitão estava a comer gomas quando foi surpreendido por Catarina Miranda, que se aproximou para lhe dar beijos. O momento gerou polémica, já que o concorrente não reagiu da melhor forma e acabou por atirar que a colega lhe estava a apertar o pescoço.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
