«Estás a ser manipulador e demonstrar aquilo que és»: Luís Gonçalves faz frente a Diogo Bordin

No Big Brother, a atividade continua, e o Big Brother pede aos concorrentes para darem um passo em frente caso tenham mentido para benefício próprio. Ao perceber que o Nuno se mantém no mesmo lugar, o Luís acusa-o de já ter mentido inúmeras vezes. O personal trainer sugere que o Luís também dê um passo em frente e os dois envolvem-se numa troca de acusações. A Solange assume que já mentiu e envolveu vários concorrentes. O Nuno decide dar um passo em frente por ter compactuado com o desaparecimento do açúcar e volta a desentender-se com o Luís. O Diogo afirma que todos já mentiram, nomeadamente o Luís quando disse não ter nenhuma insegurança. O ex-militar acusa o modelo de ser manipulador, a Carolina entra em defesa do namorado e todos discutem ao mesmo tempo.

