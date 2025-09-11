«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Jéssica Vieira voltaram a estar a sós num lanche no Kids Club. Durante a conversa, Jéssica foi direta ao assunto e questionou Afonso se estaria a apaixonar-se novamente pela ex-namorada. O que Afonso não sabia era que, por detrás das perguntas de Jéssica, estava Catarina Miranda a soprar-lhe cada questão ao ouvido. O momento não passou despercebido.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

