Este concorrente venceu a prova do gelado e agora está livre da prova semanal

No Big Brother Verão, após o anfitrião revelar qual é então a prova semanal, que envolve os "Gelados do Big", o grupo faz a sua aposta. Depois, o Big Brother pede aos concorrentes para irem buscar os gelados que este lhes pediu para conservarem. Nisto, um dos concorrentes chega com o mesmo, bem preservado, e vence esse desafio, ficando assim excluído de participar na prova semanal. O que significa isto para o concorrente? Pulos de alegria.

Na gala de ontem à noite, Ana Duarte foi a concorrente expulsa, Bruna tornou-se a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.

