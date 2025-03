Este é o primeiro concorrente expulso deste Big Brother... e as reações foram de choque geral

No Big Brother, Cláudio Ramos anuncia de entre os nomeados: Carina Frias, Diogo Bordin, Inês Vilhalva, Leonardo Gerevini e Micael Miquelino, qual foi o expulso.

Para surpresa de todos os presentes na casa, Leonardo Gerevini foi o primeiro expulso da edição com apenas 28% dos votos.

Márcia Soares chega mesmo a acrescentar que, ao contrário do que disseram na casa, o Leonardo terá de facto faltado um pouco ao respeito a Carina Frias com questões e frases impróprias.

A gala do Big Brother deste domingo promete ser repleta de emoções e reviravoltas, com desafios que podem mudar o rumo do jogo. Destaques incluem o "tabuleiro das probabilidades”, que alterará estratégias, o desafio de liderança, onde a pontaria será posta à prova, e a revelação da impressionante primeira Curva da Vida. Além disso, haverá a primeira expulsão da edição, com os nomeados Carina Frias, Diogo Bordin, Inês Vilhalva, Leonardo Gerevini e Micael Miquelino.

