Este ex-concorrente (polémico) de Big Brother recebeu proposta para a Televisão no Brasil?

No Big Brother Verão, os concorrente falam sobre um ex-concorrente polémico de uma das edições passadas do Big Brother. 

Ontem, a casa foi palco para alguns momentos importantes: assistimos a um momento em que Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final. Durante o Especial, Maria Botelho Moniz anuncia uma novidade escaldantes aos finalistas. Ainda, durante a tarde Viriato Quintela foi protagonista de uma dinâmica que o levou às lágrimas. 

A última gala do Big Brother foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

  • Há 3h e 45min
«Vê o que tu despedaçaste»: Afonso deixa Miranda em parafuso ao devolver a pulseira dos CaLe

Fim dos CaLe? Afonso tira a pulseira de Miranda: «Não me faças isto, fico mesmo triste»

CaLe zangados? Miranda 'mente' a Afonso e este reage: «Não me dirijas mais a palavra»

«Tu és uma fotocópia do Bruno»: 'Date' de Afonso e Viriato acaba em bate-boca aceso

Afonso não esquece expulsão de Bruno de Carvalho: «Eu não estiquei as pernas»

Afonso implacável com Viriato: «Tu perseguiste a Kina. Ela começou a chorar»

Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

Ontem às 09:57
«Gosto de ti como...»: Afonso Leitão responde a Catarina Miranda

Hoje às 09:09
O 'piropo' de Jéssica sobre Afonso que ninguém esperava

Há 2h e 53min

A transformação de Sandrina Pratas: a dieta e a rotina que a fizeram emagrecer 17 quilos em 3 meses

Ontem às 10:42
Sem conseguir encarar a 'ex', Afonso revela: «Devia ter dado outra importância...»

Há 1h e 42min
SS6: Helena Isabel e Cláudio Alegre pararam o País no maior confronto de sempre numa gala. O momento aqui

Há 39 min

Festival, gravidez e polémica: ‘Sem papas na língua’, Vânia Sá responde às críticas

Há 50 min

A arrepiante mensagem de Marco Costa para o pai: «nunca te deixei partir»

Há 1h e 16min

Bernardo Sousa sofre incidente em corrida importante «Os pneus não aguentaram»

Há 2h e 19min

Jéssica Vieira não perdoa comentário de Catarina Miranda e nós explicamos porquê

Há 2h e 39min
Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

Ontem às 12:45
O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
SS6: Helena Isabel e Cláudio Alegre pararam o País no maior confronto de sempre numa gala. O momento aqui

Há 39 min

Festival, gravidez e polémica: ‘Sem papas na língua’, Vânia Sá responde às críticas

Há 50 min

História em imagens: Helena Isabel e Cláudio Alegre num dos confrontos mais memoráveis do Secret Story

Há 57 min

A arrepiante mensagem de Marco Costa para o pai: «nunca te deixei partir»

Há 1h e 16min

Uma grávida cheia de energia. Estas são as fotografias únicas de Vânia Sá

Há 1h e 23min
Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

Ontem às 15:16
«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

Ontem às 12:40
Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Diogo Bordin quebra o silêncio sobre relação com António Leal e Silva: veja o vídeo!

Há 52 min

Após ser chantageado, Francisco Monteiro partilha novidade: veja a imagem!

Hoje às 08:20

"Atenção! Algo incrível vem aí": Bruna partilha grande segredo após adeus ao "Big Brother Verão"

Hoje às 08:16

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: confirmados nomes de peso na final do "Big Brother Verão"!

Ontem às 22:27

Após gala do "Big Brother Verão", Daniela Santos deixa aviso: "Vou adorar ver"

Ontem às 17:40
Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

Há 3h e 48min

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

Ontem às 22:25

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

Ontem às 16:32

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

Ontem às 16:01

Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big

Ontem às 11:54
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

Ontem às 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

Ontem às 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

Ontem às 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

Ontem às 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
