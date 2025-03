Estes concorrentes do Big Brother já não têm dúvidas sobre o nome do próximo vencedor

O Micael e o Tomé foram considerados os concorrentes “mais fofoqueiros” do Armazém e da Casa, respetivamente e, como prémio, usufruem de um momento num confessionário bastante especial.

O Tomé partilha com o Micael, as suas impressões sobre os concorrentes da Casa. Acha que a Solange não é uma pessoa fria mas sim um coração mole e está a conseguir domá-la. Quanto ao Manuel Rodrigues, refere que é o concorrente que nunca se cala, mas que tem potencial para ganhar. Sobre o Armazém, o Micael partilha que considera a Inês e a Carina os elos mais fracos. Afirma ainda que fazem falta mais mulheres na divisão para a Lisa provocar. Sobre o Diogo e a Carolina, revela que tem visto muita cumplicidade entre os dois concorrentes.

São os 20 os concorrentes que estão no Big Brother 2025. O histórico reality show da TVI está de regresso á TVI, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato que mudou a história de televisão em Portugal.

