Estes são os finalistas do Big Brother Verão segundo Catarina Miranda

No Big Brother Verão, Catarina Miranda partilha que já pensou quem vão ser os finalistas do programa. A jovem de Almeirim enumera quem vai chegar à gala final do programa, de acordo com a sua opinião.  

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!

