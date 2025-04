«Estive meses sem falar com a minha mãe»: Vem aí a Curva da Vida de Micael Miquelino

Na gala do Big Brother, Micael Miquelino partilha os momentos mais duros que viveu na já conhecida Curva da Vida.

Micael Miquelino

O Micael é natural de São Teotónio, no concelho de Odemira, e cresceu com o avô, no campo. É empresário e tem o seu próprio negócio de madeiras, cortiças e limpezas de mato, sentindo muito orgulho nas suas origens.

Diz-se "um homem do campo, simples e trabalhador ", que quer mostrar no Big Brother que o interior também merece representação. Solteiro, confessa que com as mulheres nem sempre tem sorte, mas não perde o bom humor. Tem um olho de cada cor e uma cicatriz na testa de um acidente em criança.

Considera-se rijo e admite que tem mau feitio quando se irrita. Se ganhar o prémio final, o sonho é comprar o monte que foi do avô.