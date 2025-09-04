«Estou a ter uma conversa, tu esperas!»: Afonso dá um grito a Miranda que o tenta 'arrancar' do grupo

No Big Brother Verão, Ao final da noite, Afonso fica à conversa com os restantes e Catarina decide ir deitar-se. Pouco tempo depois, regressa ao jardim para lavar a roupa e questiona o paraquedista se vai demorar muito. Como Afonso demora, Miranda insiste, levando Jéssica a apelidá-la de PJ da Malveira. Afonso mostra-se irritado com a insistência da repórter e acaba por ir ter com ela. Catarina acusa Jéssica de a tentar provocar e os dois voltam a ter um desentendimento…
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
