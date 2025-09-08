«Estou aqui toda furada (...) se há pessoa que merece estar aqui sou eu»: Miranda aliviada com expulsão de Bruna

No Big Brother Verão, o anfitrião dá início à cadeira quente, após mais uma gala intensa, e questiona Catarina Miranda por esta ter ficado visivelmente aliviada após a expulsão de Bruna. Miranda mostra-se contente e satisfeita e revela, entre várias coisas, que "esperou a sua vida toda por este dia."
Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.
