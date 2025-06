Na gala, Márcia Soares confidenciou que está triste com o facto de Carina Frias e Nuno Brito terem ficado para o duelo final.

«Estou com um melão com a salvação da Carolina. Estou um bocado chateada. Eu não gosto daquilo que a Carolina me entregou», atirou, sem papas na língua.

No duelo final destas nomeações, Nuno Brito foi o concorrente expulso, com 47% dos votos. Carina foi a última salva da noite, com 53% dos votos.

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!